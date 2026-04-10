Serie A oggi Roma-Pisa | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, venerdì 10 aprile, la Roma scende in campo contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio Olimpico ed è visibile sia in diretta televisiva che in streaming. Le probabili formazioni sono state annunciate, con le squadre pronte a scendere in campo per questa sfida.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi affrontano il Pisa – in un match visibile in tv e streaming – all’Olimpico nell’anticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti dopo la sconfitta nel big match dell’ultimo turno contro l’Inter, mentre i nerazzurri hanno bisogno di muovere la classifica dopo l’ennesima sconfitta contro il Torino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Roma-Pisa, in campo stasera alle 20:45: ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. 🔗 Leggi su Seriea24.it Roma-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 10 aprile, la Roma di Gian Piero Gasperini, nel primo anticipo della 32esima giornata di serie A, contro il Pisa ultimo in... Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Roma Pisa in tv e streaming: dove vedere la partita; Roma - Pisa (3-0) Serie A 2025; Roma-Pisa: le formazioni ufficiali. Roma Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ARoma Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, venerdì 1' aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it Roma-Pisa 3-0, Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una triplettaLa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo La prima rete arriva al 4': clamoroso errore di Car - facebook.com facebook Roma-Pisa, Gasperini: "Nessuno screzio con Ranieri, ci incontreremo e parleremo" #SkySport #SkySerieA x.com