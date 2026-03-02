Oggi, nella 27esima giornata di Serie A, il Pisa di Hiljemark affronta il Bologna in un match che si gioca in orario serale. La partita si svolge allo stadio di Pisa e viene trasmessa in diretta televisiva. Questa sfida rappresenta un'occasione importante per i padroni di casa per cercare punti e migliorare la classifica.

Il Pisa di Hiljemark riceve oggi 2 marzo il Bologna nel primo posticipo della 27esima giornata della serie A con un disperato bisogno di fare punti. Ma anche i rossoblu di Italiano non possono permettersi ulteriori passi falsi in un momento delicato del campionato. La partita tra Pisa e Bologna, valida per la 27esima giornata di serie A, è in programma alle 18.30. Il match verrà trasmesso in esclusiva da Dazn. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pisa-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Pisa-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 27 dicembre, la Juventus, che sull’insidioso campo del Pisa cerca i 3 punti per consolidare le ambizioni di Champions dopo la...

Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Tutto quello che riguarda Pisa Bologna.

Temi più discussi: Bologna, i convocati per il Pisa: out Heggem e Miranda; Pisa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A; Dove vedere Pisa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Bologna: probabili formazioni e statistiche.

Pisa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 27ª giornata di campionato gli emiliani di Vincenzo Italiano fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Oggi in TV, si chiude la 27ª di A: dove vedere Pisa-Bologna e Udinese-FiorentinaSi chiude la 27ª giornata di Serie A, due le gare in programma: alle 18.30 Pisa-Bologna, alle 20.45 Udinese-Fiorentina. Ecco dove vedere tutte le. tuttomercatoweb.com

Pisa-Bologna. Lui ha giocato in entrambe le squadre - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Pisa- #Bologna x.com