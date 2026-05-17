Serie A oggi Pisa-Napoli – Diretta

Oggi si gioca la penultima giornata di Serie A, con il Napoli che affronta in trasferta il Pisa. La partita si svolge domenica 17 maggio e può essere seguita sia in diretta televisiva sia in streaming. La squadra di Conte cerca punti importanti prima della fine del campionato, mentre il Pisa si prepara ad affrontare questa sfida casalinga. La partita si svolge nel contesto di una stagione che sta ormai per concludersi.

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Conte è di scena a Pisa – in diretta tv e streaming -, in trasferta, per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri, secondi in classifica (a +2 sulla Juve terza e a +3 sul Milan, quarto) vanno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PISA vs NAPOLI in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE Sullo stesso argomento Leggi anche: Serie A, oggi Pisa-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla Pisa Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie APisa Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A PISA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore... #Calcio Il Lecce vince in casa del Pisa che va in Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa per il Venezia che torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Nella foto Ansa Cheddira festeggia il gol che chiude per 1-2 x.com Il Pisa è stato retrocesso in Serie B reddit Pisa Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie APisa Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 ... tpi.it Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEManca un ultimo sforzo al Napoli per blindare il secondo posto in classifica e di fatto la qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Conte affronta la trasferta di Pisa con la squadra di H ... sport.sky.it