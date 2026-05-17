Pisa Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle 12, si gioca la partita tra Pisa e Napoli allo stadio di Pisa. L'incontro è valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La sfida viene trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le probabili formazioni che sono state annunciate prima del calcio d'inizio. La partita si svolge in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti.

Pisa Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. PISA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 Pisa e Napoli scendono in campo allo stadio di Pisa, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Pisa Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Pisa e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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