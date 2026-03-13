Oggi in Serie A si disputano diverse partite della 29ª giornata, tra cui grandi incontri come Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Sugli schermi televisivi e in streaming, queste partite sono disponibili tramite Sky e DAZN. Il calendario, gli orari e le modalità di visione sono stati comunicati per permettere agli appassionati di seguire tutto il weekend di campionato senza interruzioni.

Dai big match Inter-Atalanta e Lazio-Milan agli scontri salvezza: il calendario completo, gli orari e la guida alle emittenti per non perdere neanche un minuto del weekend di campionato. Stasera venerdì 13 marzo prende il via la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno come sempre distribuito su quattro giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di lunedì 16 marzo: l'Inter guida la classifica con 67 punti, tallonata dal Milan (60) e da un Napoli (56) che cerca di accorciare. In coda, la lotta per non retrocedere è più viva che mai, con il Pisa fanalino di coda che ospita il Cagliari in un vero scontro salvezza. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi: dove vedere le partite della 29ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Articoli correlati

Serie A oggi: dove vedere le partite della 24ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNIl weekend di Serie A entra nel vivo con scontri decisivi per scudetto e salvezza.

Serie A oggi: dove vedere le partite della 25ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNPer il campionato di Serie A 2025/2026 questo fine settimana intreccia sogni europei, rincorse salvezza e rivalità senza tempo.

INTER-FIORENTINA 3-0 | HIGHLIGHTS | 9ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Contenuti utili per approfondire Serie A oggi dove vedere le partite...

Temi più discussi: Serie A oggi: dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Si chiude la giornata di Serie A. Dove vedere gratis le partite di oggi.

Torino-Parma oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl tecnico del Torino Roberto D'Aversa (Foto LaPresse/ Alessandro Garofalo) È in programma oggi, ... msn.com

Serie A oggi: dove vedere le partite della 29ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNDai big match Inter-Atalanta e Lazio-Milan agli scontri salvezza: il calendario completo, gli orari e la guida alle emittenti per non perdere neanche un minuto del weekend di campionato. Stasera ... movieplayer.it

A Serie A ‘Retro Matchday’ would be outstanding. Napoli Mars, Milan Opel, Fiorentina Nintendo, Inter Misura, Roma Barilla etc x.com

Telesveva. . +++BARI PER LA SALVEZZA: TAPPA FONDAMENTALE DOMANI AL "SAN NICOLA" CONTRO LA REGGIANA – SERIE C: FOGGIA CON SORPRESE NELL'UNDICI ANTI-BENEVENTO - SERIE D: SOLD-OUT AL "PUTTILLI" PER BARLETTA-MA - facebook.com facebook