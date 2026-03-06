Oggi in Serie A si disputano diverse partite della 28ª giornata, tra cui Napoli-Torino e Milan-Inter. Le gare sono trasmesse in diretta su Sky e DAZN, con orari e dettagli disponibili per gli appassionati. La giornata calcistica si svolge in quattro giorni, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire gli incontri più attesi in televisione e streaming.

Da Napoli-Torino a Milan-Inter: scopri dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN, con orari, dettagli e anticipazioni sui match più importanti della quattro giorni calcistica. Stasera 6 marzo prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno come sempre distribuito su quattro giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di lunedì 9 marzo: Questo è il weekend del Derby della Madonnina che si giocherà domenica sera, con l'Inter che può chiudere definitivamente i conti per lo scudetto. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi: dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

