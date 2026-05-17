Serie A oggi Genoa-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 17 maggio, si gioca una partita di Serie A tra Genoa e Milan. La sfida si svolge in trasferta per la squadra rossonera, nell’ultima parte della stagione. È la penultima giornata del campionato e le due formazioni scenderanno in campo con orario e formazioni probabili ancora da definire. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo anche attraverso piattaforme di streaming.

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