Serie A oggi Genoa-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 17 maggio, si gioca una partita di Serie A tra Genoa e Milan. La sfida si svolge in trasferta per la squadra rossonera, nell’ultima parte della stagione. È la penultima giornata del campionato e le due formazioni scenderanno in campo con orario e formazioni probabili ancora da definire. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo anche attraverso piattaforme di streaming.

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(Adnkronos) – Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Allegri affronta il Genoa in trasferta nella penultima partita di campionato. I rossoneri, quarti a 67 punti (gli stessi della Roma), vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa Champions. Dall'altra parte i rossoblù, già certi della. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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