Inter-Genoa oggi in Serie A | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Oggi, sabato 28 febbraio, l’Inter affronta il Genoa in Serie A. La partita si gioca con l’obiettivo per i nerazzurri di consolidare la posizione in vetta alla classifica, mentre i rossoblù cercano punti importanti in trasferta. La sfida si svolge in orario pomeridiano e sarà visibile in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

L’Inter scende in campo contro il Genoa oggi, sabato 28 febbraio, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica sul Milan e dimenticare la brutta eliminazione dalla Champions League per mano del BodoGlimt. I nerazzurri sono stati sconfitti dai norvegesi sia all’andata che al ritorno, a San Siro, uscendo di scena prematuramente dalla competizione europea. Una delusione che si aggiunge a quella della Juventus, anche lei sconfitta ai play-off per mano dei turchi del Galatasaray. L’unica italiana a rimanere aggrappata con orgoglio alla Coppa dei Campioni è l’Atalanta, autrice di una pazza rimonta contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Lapresse.it

