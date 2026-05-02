Serie A oggi Atalanta-Genoa | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita tra Atalanta e Genoa, valida per la 35esima giornata di Serie A. L'incontro si svolge in anticipo serale e sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. La gara si svolge sul campo dell'Atalanta, con le due squadre pronte a scendere in campo nel pomeriggio del 2 maggio 2026.

(Adnkronos) – Atalanta e Genoa in campo per la 35esima giornata della Serie A. Bergamaschi e liguri – nel match in diretta tv e streaming – si affrontano oggi 2 maggio 2026 nell'anticipo serale. I nerazzurri, settimi con 54 punti, vanno a caccia di un successo per inseguire la qualificazione europea. Il Genoa, a quota 39, può conquistare aritmeticamente una salvezza di fatto già ottenuta. GENOA – (3-5-2) – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Malinovskyi, Frendrup, Ellertson; Ekhator, Colombo. Allenatore: De Rossi. ATALANTA – (3-4-2-1) – Carnesecchi; Ahanor, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; Samardzic, Raspadori; Scamacca.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Genoa-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 7 febbraio, a Marassi sul campo del Genoa di Daniele De Rossi, per la 24esima giornata della serie A. Inter-Genoa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvL’Inter scende in campo contro il Genoa oggi, sabato 28 febbraio, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica sul Milan e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Atalanta-Genoa, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, come vederla in tv e streaming; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Genoa, probabili formazioni: inizia il rush finale. Le scelte di De Rossi. Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtalanta-Genoa sarà trasmessa oggi in diretta tv e streaming su Dazn. Il match sarà visibile anche agli abbonati Sky. La partita andrà in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, SkyGo e Now Tv. In ... cremonaoggi.it Oggi in TV, Serie A: dove vedere Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-GenoaContinuano le gare di Serie A valide per la 35ª giornata. Alle 15.00 Udinese-Torino, alle 18.00 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Ecco dove. tuttomercatoweb.com Atalanta, la penultima casalinga contro il Genoa per dare un senso al finale di stagione Bergamo News I nerazzurri in campo alle 20:45 tra le ombre sul futuro di Palladino e una classifica che sembra non avere più così tanto da dire. Scamacca verso la confer - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Genoa x.com