Napoli Juve Milan Roma e il possibile arrivo a pari punti in Serie A | chi va in Champions

Nelle ultime due giornate di campionato, cinque squadre si contendono gli ultimi tre posti disponibili per la qualificazione in Champions League. La lotta coinvolge Napoli, Juventus, Milan, Roma e un’altra squadra, con punti in parità o molto vicini tra loro. Per stabilire le posizioni definitive, si utilizza una classifica avulsa, che tiene conto di vari criteri di confronto tra le squadre coinvolte.

Nelle ultime due partite della stagione cinque squadre si giocano i tre posti rimasti per la Champions League: quali sono i criteri della classifica avulsa in Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

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