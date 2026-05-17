Serie A Inter-Verona 1-1 | a Bonny replica Bowie

Dopo 37 turni di campionato, l’Inter ha concluso la partita contro il Verona con un risultato di 1-1. La squadra di casa ha aperto le marcature, ma nel secondo tempo il Verona ha trovato il pareggio con un gol di Bonny. La gara si è svolta in un clima di tensione e intensità, con entrambe le formazioni che hanno cercato di portare a casa i tre punti. La partita si è disputata nel contesto della penultima giornata di Serie A.

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L’Inter ha pareggiato 1-1 con il Verona nella 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Un successo che consente ai nerazzurri di Cristian Chivu di festeggiare nel migliore dei modi la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Prima della gara, suggestivo ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra recentemente scomparsa, poi partita giocata in un clima di festa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Stadio pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, ma in campo il ritmo è decisamente di fine stagione, con poche occasioni da segnalare nel primo tempo. Nella ripresa Bonny sblocca il risultato con una deviazione di Edmundsson. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Inter-Verona 1-1: a Bonny replica Bowie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan-Inter, c'era rigore per fallo di mano di Ricci | Sky Calcio Club Sullo stesso argomento LIVE Alle 15 Inter-Verona, le ufficiali: Chivu con Bonny e Lautaro(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. Inter Verona LIVE 1-0: Bonny provoca l’autorete di Edmundsson, si sblocca il match!di Paolo MoramarcoAlle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 2025/2026: seguilo live con noi A... SERIE A, INTER-VERONA 1-1 L'Inter si prepara per la festa. Il gol di Bonny è pareggiato in pieno recupero da Bowie ma conta il giusto. San Siro si prepara ad omaggiare i campioni di Italia e vincitori della Coppa Italia x.com Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit Serie A LIVE, Inter-Verona e festa Scudetto 1-1 in diretta: oggi i nerazzurri sfileranno con due coppeOggi l'Inter gioca l'ultima partita in casa della stagione contro il Verona: a San Siro scatteranno i festeggiamenti per lo Scudetto, vinto lo scorso 3 maggio contro il Parma con tre giornate d'antici ... fanpage.it Serie A: Inter-Verona termina 1-1CRONACA e FOTOAl 90'+1 nter-VERONA 1-1! Rete di Kieron BOWIE! Splendida giocata dell'attaccante del Verona che si mette in proprio e con il mancino fulmina un incolpevole Di Gennaro. Al 48' INTER-Verona 1-0! Autore ... ansa.it