LIVE Alle 15 Inter-Verona le ufficiali | Chivu con Bonny e Lautaro

Alle 15 si svolge la partita tra Inter e Verona, con le formazioni ufficiali annunciate: in campo ci sono Bonny e Lautaro, mentre sulla panchina c’è Chivu. La partita si gioca a San Siro, dove i tifosi partecipano a una festa dopo aver assistito alle premiazioni dei trofei vinti. Al termine dell’evento, il pullman dell’Inter si mette in movimento, dirigendosi verso la prossima tappa del tour della squadra. La giornata prosegue con l’atmosfera di celebrazione e entusiasmo tra i presenti.

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