LIVE Alle 15 Inter-Verona le ufficiali | Chivu con Bonny e Lautaro
Alle 15 si svolge la partita tra Inter e Verona, con le formazioni ufficiali annunciate: in campo ci sono Bonny e Lautaro, mentre sulla panchina c’è Chivu. La partita si gioca a San Siro, dove i tifosi partecipano a una festa dopo aver assistito alle premiazioni dei trofei vinti. Al termine dell’evento, il pullman dell’Inter si mette in movimento, dirigendosi verso la prossima tappa del tour della squadra. La giornata prosegue con l’atmosfera di celebrazione e entusiasmo tra i presenti.
(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco (3-5-2) Sommer; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Darmian; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu L'arbitro sarà Andrea Calzavara di Varese, classe 1993, al primo anno in Serie A. In stagione fin qui ha già diretto Sassuolo-Torino e Parma-Pisa. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo è Collu. Santoro e Giua al Var. Inter-Hellas Verona, penultima giornata di campionato, si disputerà domenica 17 maggio alle 15 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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