Inter Verona LIVE 1-0 | Bonny provoca l’autorete di Edmundsson si sblocca il match!

Alle 15 si è svolto a San Siro il match tra Inter e Verona, valido per la 37ª giornata di Serie A 20252026. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore dell’Inter. Il gol decisivo è stato segnato da Bonny, che ha causato un’autorete di Edmundsson. La gara è iniziata con il calcio d’inizio alle 15, e il risultato finale ha determinato la vittoria dell’Inter.

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di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Verona LIVE 1-0: Bonny provoca l’autorete di Edmundsson, si sblocca il match! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Inter Como 0-1 LIVE: Baturina sblocca il match di San Sirodi Francesco AlipertaAppuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con... LIVE Alle 15 Inter-Verona, le ufficiali: Chivu con Bonny e Lautaro(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit LIVE - Primavera - #InterVerona, le formazioni ufficiali: #Pinotti torna dal 1', #Marello in panchina x.com Serie A: Inter-Verona 1-0 DIRETTA e FOTOLa festa scudetto dell'Inter è già cominciata. Fumogeni, cori e sfottò per le rivali hanno accolto il pullman della squadra nerazzurra a San Siro prima della gara con il Verona, l'ultima sfida casalin ... ansa.it Inter – Verona LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataDove vedere Inter - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 15:00. stadiosport.it