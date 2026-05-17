Serie A in diretta derby e incroci decisivi | oggi si decide la corsa Champions

Oggi in Serie A si disputano cinque partite che potrebbero determinare l’esito della corsa alla Champions League. Le gare si giocano tutte nello stesso momento, con i punti in palio che potrebbero cambiare la posizione di diverse squadre nella classifica. Tra gli incontri in programma ci sono anche un derby e altri incontri decisivi, che si inseriscono in una fase della stagione molto accesa. La classifica rimane molto compatta, e ogni risultato può portare a nuovi scenari.

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