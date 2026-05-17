Serie A in diretta derby e incroci decisivi | oggi si decide la corsa Champions

Da thesocialpost.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Serie A si disputano cinque partite che potrebbero determinare l’esito della corsa alla Champions League. Le gare si giocano tutte nello stesso momento, con i punti in palio che potrebbero cambiare la posizione di diverse squadre nella classifica. Tra gli incontri in programma ci sono anche un derby e altri incontri decisivi, che si inseriscono in una fase della stagione molto accesa. La classifica rimane molto compatta, e ogni risultato può portare a nuovi scenari.

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Novanta minuti per cambiare una stagione. La corsa alla Champions League arriva al suo punto più teso con cinque partite giocate tutte insieme, nello stesso momento, dentro una classifica cortissima che continua a produrre incroci, calcoli e ribaltoni possibili. Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e le altre sfide della giornata valgono molto più di tre punti. Valgono soldi, prestigio, mercato, futuro. Per questo la Lega ha scelto la contemporaneità assoluta, trasformando il campionato in una gigantesca sfida a distanza dove ogni gol può cambiare il destino di più squadre nello stesso istante. Il peso della giornata si sente soprattutto nelle piazze coinvolte nella lotta europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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