Oggi si gioca la 35ª giornata di Serie A, con match che possono influenzare le posizioni in classifica. I team in corsa per l’Europa cercano punti importanti, mentre le squadre coinvolte nella lotta scudetto cercano di mantenere le speranze vive. Partite decisive anche per le formazioni che tentano di evitare la retrocessione. La giornata promette scontri con molte incognite e situazioni che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica.

Sfide chiave nella 35ª giornata: i lariani inseguono l’Europa che conta, i partenopei evitano il match point scudetto per l’Inter. In serata riflettori su Bergamo, mentre Udinese-Torino apre il pomeriggio La 35ª giornata di Serie Aentra nel vivo con partite decisive sia in zona alta che nella corsa salvezza. Il programma di oggi offre incroci cruciali che potrebbero indirizzare il finale di stagione. Alle 18 riflettori puntati suComo-Napoli. I lariani, sorprendenti quinti con 61 punti, cercano una vittoria per restare agganciati al sogno Champions League. Dall’altra parte, la squadra di Antonio Conte è chiamata a fare risultato per continuare a sperare nello scudetto ed evitare di consegnarlo virtualmente all’Inter capolista.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, oggi la 35° di campionato: incroci decisivi tra scudetto, Europa e salvezza

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