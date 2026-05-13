A due turni dalla fine del campionato di Serie A, cinque squadre sono racchiuse in soli cinque punti, rendendo ancora aperta la lotta per la qualificazione alla Champions League. La classifica mostra un equilibrio che può cambiare in qualsiasi momento, con tutte le pretendenti che si contendono gli ultimi posti disponibili. Nessuna formazione ha ancora messo in cassaforte il proprio obiettivo, lasciando aperte tutte le possibilità fino all’ultimo minuto.

Cinque squadre in cinque punti: è questa la fotografia della corsa Champions a due giornate dal termine. La sconfitta del Napoli contro il Bologna ha reso la lotta all’Europa che conta ancora più combattuta. I partenopei restano secondi a quota 70 punti, inseguiti dalla Juventus a 68, dal Milan fermo a 67 dopo l’ennesima sconfitta di questo finale di stagione e dalla Roma, appaiata proprio ai rossoneri dopo la vittoria allo scadere di Parma. A 65 c’è poi il Como che, dopo aver festeggiato la prima grande qualificazione europea, sogna un clamoroso doppio sorpasso per entrare nell’Europa dei grandi. La Roma di Gasp sempre più in forma. Quattro vittorie nelle ultime cinque: è questo l’andamento della Roma in questo finale di stagione.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A: la corsa Champions si decide negli ultimi 180 minuti

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