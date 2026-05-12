Roma Lazio la prefettura sposta il derby a lunedì alle 20 | 45! Si va verso lo slittamento di tutte le gare della lotta Champions
La prefettura ha deciso di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:45. La stessa autorità ha indicato la possibilità di posticipare anche tutte le partite legate alla Champions League. La data e l'orario ufficiale sono stati comunicati per consentire l'organizzazione dell'evento. Nessuna altra informazione sulle motivazioni di questa decisione.
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?? Il derby #RomaLazio è stato spostato dalla Prefettura a lunedì 18 maggio alle 20:45 Di conseguenza, #Juve, #Milan, #Napoli e #Como, saranno giocate lunedì sera. Che geni questi della Lega #SerieA. facebook
?? #RomaLazio si giocherà lunedì alle 20.45: il comunicato ufficiale della Prefettura di Roma x.com
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