Roma Lazio la prefettura sposta il derby a lunedì alle 20 | 45! Si va verso lo slittamento di tutte le gare della lotta Champions

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prefettura ha deciso di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:45. La stessa autorità ha indicato la possibilità di posticipare anche tutte le partite legate alla Champions League. La data e l'orario ufficiale sono stati comunicati per consentire l'organizzazione dell'evento. Nessuna altra informazione sulle motivazioni di questa decisione.

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