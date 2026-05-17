Napoli in Champions Roma terza dopo il derby psicodramma Juventus | la nuova classifica in Serie A
Il Napoli ha conquistato la qualificazione in Champions League grazie alla vittoria in trasferta contro Pisa. La Roma si è aggiudicata il derby e si è attestata al terzo posto della classifica con 70 punti, condividendo la posizione con il Milan. La Juventus ha subito un risultato negativo, alimentando un momento di crisi in campionato. La classifica aggiornata mostra le posizioni di testa e le sfide ancora aperte nelle ultime giornate di Serie A.
Il Napoli è ufficialmente in Champions League vincendo a Pisa. La Roma fa suo il derby e si prende il terzo posto a quota 70 insieme al Milan. Crolla la Juventus, sconfitta contro la Fiorentina e raggiunta dal Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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