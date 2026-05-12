Serie A il prefetto fa slittare Roma-Lazio a lunedì sera Spostati anche i 4 match per la corsa alla Champions

La partita tra Roma e Lazio è stata spostata a lunedì sera, secondo quanto comunicato dalla prefettura di Roma. Inoltre, anche quattro partite valide per la corsa alla qualificazione in Champions League sono state posticipate dalla data originaria di domenica. La decisione riguarda esclusivamente gli orari degli incontri, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La 37esima giornata di Serie A ora avrà nuovi orari per alcune gare.

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Roma, 12 maggio 2026 - La prefettura di Roma ha rivoluzionato gli orari dei match di Serie A di domenica della 37esima giornata. Il derby romano Roma-Lazio, che rischiava di sovrapporsi agli incontri di tennis degli Internazionali, è stato fatto slittare a lunedì sera, alle 20.45. Così come le altre 4 sfide nella corsa alla Champions previste. "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma - Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, il prefetto fa slittare Roma-Lazio a lunedì sera. Spostati anche i 4 match per la corsa alla Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Prefetto smentisce la Serie A: il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Il campionato è nel caosNon puoi stare per cinque secondi senza umiliarti? Uno dei meme più in voga del momento si appiccica perfettamente addosso alla Serie A. Serie A, poker della Roma alla Fiorentina: ora è bagarre per la corsa ChampionsLa Roma fa il suo dovere contro la Fiorentina nel posticipo di Serie A e torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League Nessuno... Argomenti più discussi: Derby Roma-Lazio, oggi il Comitato in Prefettura: decisione condivisa, si va verso lo spostamento a lunedì sera alle 20.45; Quando si gioca il derby di Roma? La Lega annuncia il calendario ufficiale, oggi il vertice in Prefettura: può ancora cambiare tutto; Roma-Lazio, De Siervo anticipa quando si gioca il derby: gli orari ufficiali della penultima di Serie A; Progetto Giovani on the Road 2026. Derby Roma-Lazio, il Prefetto di Roma: Serie perplessità sulla gara di domenica ? romanews.eu/derby-roma-laz… #ASRoma #Romanewseu x.com Roma-Lazio, la Prefettura sposta il derby a lunedì: si attende la decisione su Pisa-Napoli e le altreResta ora da capire quale sarà la decisione definitiva della Lega Serie A riguardo al programma della 37ª giornata di campionato. tuttonapoli.net