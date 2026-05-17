Serie A Classifica Il Bologna sale a 55 punti
Dopo la 37ª giornata di Serie A, il Bologna ha raggiunto i 55 punti in classifica grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. Nel pomeriggio si sono disputate altre partite, tra cui Como che ha battuto il Parma 1-0, mentre il Genoa ha perso 1-2 contro il Milan. La Juventus ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina, e il Napoli ha vinto 3-0 contro il Pisa. La Roma ha battuto 2-0 la Lazio, mentre l’Inter e il Verona hanno pareggiato 1-1.
Roma, 17 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Atalanta-Bologna 0-1 37ª giornata Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, ore 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese Classifica: Inter 86, Napoli 73, Milan, Roma 70, Como, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa, Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 21, Pisa 18 (Inter campione d’Italia, Napoli in Champions. Retrocesse in B Pisa e Verona). 38ª giornata (24.05.2026)da definire anticipi e posticipi Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, Verona-Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
RISULTATI E CLASSIFICHE DOPO LA 26 GIORNATA E PROSSIMO TURNO
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