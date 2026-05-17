Serie A Classifica Il Bologna sale a 55 punti

Dopo la 37ª giornata di Serie A, il Bologna ha raggiunto i 55 punti in classifica grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. Nel pomeriggio si sono disputate altre partite, tra cui Como che ha battuto il Parma 1-0, mentre il Genoa ha perso 1-2 contro il Milan. La Juventus ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina, e il Napoli ha vinto 3-0 contro il Pisa. La Roma ha battuto 2-0 la Lazio, mentre l’Inter e il Verona hanno pareggiato 1-1.

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