Serie A pari punti tra Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine | il criterio che decide la classifica

A cinque giornate dalla conclusione del campionato, Milan e Napoli sono a pari punti in classifica. In caso di ulteriore parità, il regolamento della Serie A stabilisce le modalità per determinare la posizione finale, ma non vengono specificati i dettagli in questa fase. La situazione resta aperta e dipenderà dai risultati delle ultime partite delle due squadre.

Milan e Napoli sono appaiate in classifica a cinque giornate dalla fine del campionato. Cosa succede se chiudono a pari punti? Ecco cosa dice il regolamento della Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

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