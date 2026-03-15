LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 64-55 Serie A basket 2026 in DIRETTA | V-nere in gestione i meneghini provano a rientrare nella ripresa

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si sta svolgendo in diretta con il punteggio di 64-55 in favore dei padroni di casa. Durante il secondo tempo, i meneghini hanno tentato di recuperare, con Armoni Brooks che ha realizzato una tripla portando il punteggio a 74-71. Derrick Alston Jr. ha segnato due punti su tiro libero, mentre i due team si affrontano con intensità fino a questo momento.

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