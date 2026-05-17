La 37ª giornata del campionato di Serie A 202526 viene trasmessa su Sky Sport e NOW, con il palinsesto completo delle partite e gli orari delle dirette. Sono presenti telecronisti specifici per ciascun incontro, offrendo una copertura dettagliata degli eventi. La programmazione include tutte le sfide in programma, con aggiornamenti tempestivi sui canali dedicati. La giornata si svolge con varie partite distribuite durante le ore previste, garantendo una copertura totale dell’ultimo turno del campionato.

Scopri la programmazione della 37ª giornata di Serie A 202526 su Sky Sport e NOW. Palinsesto completo, orari delle dirette e tutti i telecronisti dei match. Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTASETTESIMA GIORNATA – Domenica 17 maggio appuntamento con la trentasettesima giornata della stagione, con le squadre tutte in campo in un solo giorno. Alle 12 si... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 37a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Coppa Italia Serie C: il sorteggio in diretta streaming

Sullo stesso argomento

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 27a Giornata - Palinsesto e TelecronistiSabato 28 Febbraio alle 20:45 | INTER - GENOA Domenica 1 Marzo alle 18:00 | TORINO - LAZIO Lunedi 2 Marzo alle 20:45 | UDINESE - FIORENTINA PRE E...

Ravenna Playoff Serie C 2025/26 - II Turno fase nazionale Domenica 17 Maggio ? 20:00 Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Sport #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 37a Giornata - Palinsesto e Telecronistidi Serie A 2025/26 su Sky Sport e NOW. Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il suppor ... digital-news.it

Palinsesto televisivo di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Quali partite si vedono su Dazn e quali anche su SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it

? QUALIFICHE // 2026 SONSIO GRAND PRIX reddit