Per la 37ª giornata di Serie C, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. La programmazione copre i tre gironi, A, B e C, con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire gli eventi del weekend. Gli aggiornamenti riguardano anche le classifiche e le eventuali variazioni in classifica durante le partite.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Notizie correlate

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Serie C, le gare della 36^ giornata su Sky; TORNA L’EARTH DAY DELLA SERIE C SKY WIFI; SERIE C SKY WIFI, GIUGLIANO-BENEVENTO: DIRIGE ENRICO GEMELLI; Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky.

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Guida TV e programmazione completa per Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti... » Tutti i dettagli su Digital-News.it ... digital-news.it

Serie C, il calendario della 37^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 37^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, ... sport.sky.it

HAAK & GABI, ALL POINTS IN GAME 2 Rivedetevi i punti messi a segno nella Gara-2 delle Finali Scudetto Serie A1 Tigotà da Gabi e Isabelle Haak, schiacciatrice ed opposta della Prosecco DOC A.Carraro Imoco Volley Conegliano Domenica 19 Apri - facebook.com facebook

#Zielinski arriva a 50 gol in Serie A: è il miglior marcatore polacco del campionato Traguardo importante, come importante è la stagione fantacalcistica che sta vivendo: numeri sostanziosi per lui x.com