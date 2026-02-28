Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 27a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 27ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, con appuntamenti programmati tra sabato 28 febbraio e lunedì 2 marzo. La partita tra Inter e Genoa si giocherà alle 20:45 di sabato, mentre domenica alle 18:00 sarà il turno di Torino contro Lazio. Lunedì sera, alle 20:45, si disputerà Udinese-Fiorentina, con copertura completa pre e post partita e aggiornamenti live su tutti i campi.

