Il Presidente della Repubcca e la Presidente del Consiglio hanno visitato i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Entrambi si sono recati nei reparti per incontrare le persone coinvolte nell’attentato di via Emilia. La visita è avvenuta subito dopo l’evento, con l’obiettivo di mostrare sostegno alle vittime e ai loro familiari. Le autorità hanno incontrato medici e personale sanitario, e hanno confermato l’impegno dello Stato nell’assistenza alle persone colpite.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono recati a Modena e Bologna per esprimere la vicinanza dello Stato alle vittime dell’attentato di via Emilia.La premier Meloni ha annullato all’ultimo momento la visita istituzionale a Cipro per rientrare in Italia e unirsi al Capo dello Stato. La visita ha toccato due strutture: alle 11 l’Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 l’Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli otto feriti dell’aggressione compiuta da Salim El Koudri. Tre feriti versano ancora in condizioni gravi, tra cui una donna a cui sono state amputate entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sergio Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti a Modena in ospedale

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Mattarella e Meloni visitano i feriti di Modena, la premier abbraccia Luca Signorelli

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