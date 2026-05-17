Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati in visita in un ospedale di Modena, dove si trovava un uomo coinvolto in un episodio di violenza. Le indagini sui dispositivi dell’attentatore non hanno riscontrato elementi collegabili a movimenti jihadisti. Gli inquirenti hanno confermato che il gesto compiuto dall’uomo non sembrerebbe essere legato a motivazioni di natura radicale. Nessun collegamento con gruppi terroristici è stato riscontrato fino a questo momento.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarell a e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono arrivati all’ospedale di Baggiovara a Modena per visitare i feriti della strage di ieri pomeriggio. Sono passati davanti a giornalisti e telecamere all’ ingresso. «Grazie presidente» e «bravo Mattarella» le parole della piccola folla presente, insieme ad un applauso. Poco prima Luca Signorelli, l’uomo che ha contribuito a fermare l’attentatore, era stato accolto con un applauso. «Grazie, grazie», ha risposto lui. In città anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Modena, Mattarella e Meloni visitano l’ospedale. «El Koudri non radicalizzato»

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