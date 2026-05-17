A Modena si sono verificati gravi momenti di emergenza a causa di un incidente che ha coinvolto diverse persone, alcune delle quali sono rimaste ferite. Il capo dello Stato e il presidente del Consiglio hanno visitato i feriti in ospedale, esprimendo vicinanza e solidarietà. Durante la visita, hanno incontrato anche un soccorritore che ha ricevuto un riconoscimento per il suo intervento ritenuto eroico. Le immagini del luogo mostrano la scena di forte impatto, con i soccorsi in azione e le persone coinvolte assistite.

L’incidente causato ieri dall’auto che si è scagliata improvvisamente contro i passanti aModena, ha coinvoltosette persone, di cuiquattro sono rimaste gravemente ferite. Questa mattinaMeloni e Mattarella si sono recati presso l’ospedaledove hanno fatto visita alle vittime ed hanno stretto la mano a Luca Signorelli, l’uomo che ha neutralizzato Salim El Koudri, un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origini marocchine, che in passatoera stato sottoposto a trattamenti psichiatrici. Sul caso stanno indagando i magistrati del gruppo antiterrorismo dellaDirezione distrettuale antimafia(Dda) diBologna. Gli inquirenti attendono l’esito dei primi accertamenti svolti dallaDigos, che potrebbe chiarire lemotivazioni dietro l’azione dell’uomo, ora in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orrore a Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti e ringraziano Signorelli: “Gesto eroico”

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