Nella serata di domenica 17 maggio si svolge la finale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. L'ultima puntata della venticinquesima edizione va in onda in diretta e vede i concorrenti ancora in gara mettere in gioco tutto per conquistare il titolo. Durante la serata, i ragazzi si esibiscono con le loro performance, sperando di convincere pubblico e giuria. Il programma si conclude con la proclamazione del vincitore assoluto del Serale di questa stagione.

È la notte della finale per Amici 25. Stasera, domenica 17 maggio il talent di Maria De Filippi chiude la sua venticinquesima edizione con una diretta che decreterà il vincitore assoluto del Serale. A contendersi il titolo sono già i ballerini Nicola, Emiliano e Alessio e la cantante Elena, mentre l’ultimo posto disponibile viene deciso a inizio puntata nella sfida tra Angie e Lorenzo. Ecco cosa ci aspetta. Anticipazioni del Serale di “Amici”, chi sono i finalisti. Dopo il cambio di programmazione legato alla finale dell’ Eurovision Song Contest, Amici 25 torna stasera, domenica 17 maggio, con l’ultima puntata del Serale. A giocarsi la vittoria sono tre ballerini e due cantanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, anticipazioni del 17 maggio: i ragazzi si giocano tutto nella finale

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 9 MAGGIO - ECCO CHI SONO I FINALISTI

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