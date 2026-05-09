Sabato 9 maggio 2026 andrà in onda su Canale 5 la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi. La puntata vedrà la partecipazione di ospiti speciali e prevederà sfide tra i concorrenti in gara. Durante l’evento, alcuni allievi saranno eliminati, mentre altri arriveranno alla fase finale del talent. La serata determinerà i finalisti che si contenderanno il titolo nella prossima puntata.

Sabato 9 maggio 2026 andrà in onda la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Le anticipazioni rivelano sfide emozionanti, giudizi dei giudici e possibili finalisti. Scopriamo insieme cosa è emerso dalla registrazione odierna e quali saranno gli ospiti speciali di questa attesissima puntata. Serale Amici 25: chi è stato eliminato al ballottaggio della semifinale Ospiti e giudici della semifinale. La semifinale di Amici vedrà la presenza di giudici di spicco come Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio. A questi si aggiunge il giudice speciale Cristiano Malgioglio. Tra gli ospiti musicali ci saranno Irama e Giordana Angi, che presenterà il suo nuovo brano.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anticipazioni Amici 25, Semifinale del Serale del 9 maggio: ospiti, sfide, eliminati e finalisti

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