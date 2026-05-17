Senza la presenza di un allenatore importante, il Napoli quest’anno avrebbe avuto difficoltà a qualificarsi in Conference League. La partita si svolge durante una domenica di metà giornata, con una luce forte e diretta che illumina il campo, facendo sembrare l’Arena Garibaldi più simile a un campo di Eccellenza o a un torneo scolastico. Il calcio mostrato in questa occasione non ha nulla di glamour o di mondano; si tratta di un incontro giocato sotto una luce cruda e naturale, senza i riflettori puntati.

Questo non è il calcio dei riflettori e del jet-set; questo è il calcio somministrato a mezzogiorno di una domenica qualunque, con la luce cruda che taglia il campo e fa sembrare l’Arena Garibaldi il teatro di una partita di Eccellenza o un torneo di scuola calcio. Che il pallone nostrano abbia perso fascino, superato a destra persino dalle volée del tennis moderno, è un dato di fatto, ma tant’è, la liturgia va consumata. Non era nemmeno quotato che Scott McTominay – o McAnima, per chi ne ha già adottato l’anima oltre al passaporto – decidesse che anche questa domenica dovesse portare il suo sigillo regale. A Napoli la devozione è una cosa seria, e lo scozzese sta scalando le gerarchie del mito con una rapidità tale da piazzarsi dritto sullo stesso piano di Carlo III di Borbone: maestoso, geometrico, regale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Senza Conte, quest’anno il Napoli sarebbe andato a stento in Conference

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