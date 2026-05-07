Il Napoli sta considerando diverse opzioni per la panchina in vista della possibile partenza di Antonio Conte al termine della stagione. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Fabio Grosso, che quest’anno ha ottenuto risultati che hanno attirato l’attenzione. La società sta valutando attentamente le eventuali scelte da fare nel caso in cui si rendesse necessario un cambio di allenatore.

Fabio Grosso è uno dei nomi valutati dal Napoli come possibile erede di Antonio Conte nel caso in cui il tecnico dovesse lasciare al termine della stagione. Grosso: l’allenatore che piace a mezza Serie A. Il tecnico del Sassuolo non è una semplice opzione per gli azzurri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Grosso rappresenta il profilo più ricercato tra i club di fascia medio-alta che potrebbero cambiare guida tecnica nei prossimi mesi. La Fiorentina lo valuta per la successione di Paolo Vanoli, il Bologna lo considera come alternativa a Vincenzo Italiano, la Lazio lo pensa in caso di separazione da Maurizio Sarri. Il Napoli si aggiunge a questa lista di pretendenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, per il post Conte spunta un altro tecnico: quest’anno ha convinto tutti!

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