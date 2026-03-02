Now You See Me torna su Sky e in streaming NOW | il terzo film debutta in prima TV

Now You See Me torna su Sky con il terzo capitolo della saga degli illusionisti fuorilegge tra azione, colpi di scena e una nuova missione internazionale Sky Cinema presenta in prima TV L’ILLUSIONE PERFETTA – NOW YOU SEE ME, NOW YOU DON’T, il nuovo capitolo della saga action dedicata ai celebri illusionisti fuorilegge, da, giovedì 26 febbraio, disponibile on demand su Sky Cinema e NOW. Il film arriverà in prima serata lunedì 2 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Dopo il successo dei primi due film, Now You See Me - I maghi del crimine e Now You See Me 2, entrambi disponibili su Sky Cinema, tornano i leggendari “Quattro Cavalieri” in un’avventura ancora più spettacolare e ricca di colpi di scena, tra illusionismo, tecnologia e inseguimenti mozzafiato. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Su Sky debutta la serie "Amadeus" con Paul Bettany e Will Sharpe. La rivalità Mozart-Salieri torna in tv 40 anni dopo il film di FormanWill Sharpe e Paul Bettany sono protagonisti della miniserie Sky in 5 episodi che riadatta la piece teatrale di Peter Shaffer.

Sky Cinema Uno e NOW, Una pallottola spuntata debutta in prima TV con Liam NeesonUna pallottola spuntata in prima TV con Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr.

