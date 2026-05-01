Dal 1° maggio arriva No Other Choice in prima TV, dal 15 la collection con Oldboy e gli altri film cult. A maggio Sky Cinema propone un appuntamento imperdibile con il cinema di PARK Chan-wook, tra i registi più influenti e riconosciuti del panorama contemporaneo. Presidente di giuria della prossima edizione del Festival di Cannes, il regista sudcoreano è protagonista di una selezione di titoli che attraversa alcune delle sue opere più celebri. Novità assoluta è la prima TV di NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA, al debutto venerdì 1° maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Un’opera intensa e provocatoria, capace di intrecciare thriller, dramma e riflessione sociale, in cui il regista sudcoreano torna a esplorare i lati più oscuri dell’animo umano.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Park Chan-wook su Sky e NOW: film, trilogia vendetta e prima TV

Notizie correlate

In arrivo il nuovo film di Park Chan-wook: “The Brigands of Rattlecreek”. Nel cast Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei Park Chan-wook ha riunito un cast stellare per il suo prossimo film, il thriller western “The Brigands of Rattlecreek“: il premio Oscar Matthew...

Park Chan-wook guiderà la giuria di Cannes 2026: è la prima volta per la CoreaSarà il regista di cult come Old Boy, Lady Vendetta e No Other Choice - Non c'è altra scelta a guidare la giuria internazionale del 79° Festival di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: No Other Choice, da stasera il film di Park Chan?wook su Sky e NOW; No other choice e il cinema di Park Chan-wook su Sky a maggio; Se lo stanno divorando gli insetti . Siamo tutti in No Other Choice di Park Chan-wook; Matthew McConaughey e Pedro Pascal nel nuovo western di Park Chan-Wook sono tra i più attesi a Cannes.

No Other Choice, da stasera il film di Park Chan?wook su Sky e NOWA maggio Sky Cinema dedica un appuntamento speciale al cinema di Park Chan?wook. In prima tv arriva No Other Choice – Non c’è altra scelta, mentre on demand è disponibile una collezione che attraversa ... tg24.sky.it

Maggio su Sky: in prima TV il nuovo film di Park Chan-wook e la collezione completaIl cinema di Park Chan-wook protagonista su Sky a maggio: NO OTHER CHOICE e la collezione on demand con la Trilogia della Vendetta e Decision to Leave. megamodo.com

Park Chan-wook su Sky Cinema: prima TV di No Other Choice e collezione di film cult #nootherchoice #skycinema #thinkmovies - facebook.com facebook

Morning. 'No Other Choice' di Park Chan-wook (2025) x.com