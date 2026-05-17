Senigallia si trasforma | il centro storico diventa un teatro vivo

Da maggio a giugno, il centro storico di Senigallia si prepara a cambiare volto grazie a un progetto che trasformerà le piazze in veri e propri palcoscenici. Le strade cittadine si arricchiranno di installazioni e iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più vivaci e interattivi. Tra gli interventi previsti, l’uso di cuffie wifi permetterà di ascoltare contenuti direttamente nelle aree centrali, creando un’esperienza immersiva.

? Domande chiave Come cambierà il volto del centro storico tra maggio e giugno?. Cosa accadrà quando le cuffie wifi trasformeranno le piazze in palcoscenici?. Chi guiderà i partecipanti in questo viaggio tra corpo e architettura?. Perché questo progetto unisce la formazione di Imola con Senigallia?.? In Breve Workshop corpo e movimento con Francesca Berardi e Filippo Mantoni il 31 maggio.. Percorso itinerante con cuffie wifi in Piazza del Duca il 1 giugno.. Sinergia tra agenzia T.I.L.T. di Imola e compagnia Collettivo CollegaMenti.. Prenotazioni aperte a esterni tramite il numero telefonico 347 9237933.. Il centro storico di Senigallia si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto tra il 31 maggio e il 1 giugno 2026, ospitando un progetto di formazione teatrale residenziale che coinvolge spazi urbani e architetture storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Senigallia accende il Natale: centro pieno per le luminarie

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