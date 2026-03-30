L’esagono diventa un giardino | Finalmente un centro storico così colorato pieno e vivo

Domenico Zannetti, 20 anni, ha passato il fine settimana nel centro storico di Reggio, che si presenta ora come un’area piena di colori e vita. Durante il weekend, molte persone hanno visitato le strade e gli spazi pubblici, rendendo l’esagono cittadino un vero e proprio giardino a cielo aperto. La presenza di visitatori ha animato le vie e le piazze dell’area storica.

di Giulia Beneventi "Finalmente un centro storico pieno e vivo". Domenico Zannetti, 20 anni, fa parte delle tantissime persone che fra sabato e domenica hanno trascorso il pomeriggio nella città storica di Reggio. Giornate benedette da diversi fattori, non ultimo quello climatico, con un meteo che richiamava la socialità, ma soprattutto le iniziative ‘Ultramarket’ e ‘Reggio in Fiore’. Piazza della Vittoria, Martiri del 7 Luglio, Prampolini e San Prospero si sono trasformate "in un grande giardino – commenta l’assessora con delega al Centro Storico, Stefania Bondavalli –. È bellissimo vederle così animate. In tantissimi sono venuti a godersi i primi giorni di primavera ma, soprattutto, a vivere il nostro centro storico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esagono diventa un giardino: "Finalmente un centro storico così colorato, pieno e vivo" Articoli correlati Leggi anche: Aggredito e scippato: paura in pieno centro storico Crema, due rapine in pieno centro storico: denunciati in seiCrema, 21 gennaio 2026 – Sono stati individuati gli autori di due rapine avvenute nel cuore del centro di Crema nelle ultime settimane.