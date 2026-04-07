Varese il MAV in piazza | viale Belforte tra ciclabile e degrado

Sabato 18 aprile, in piazza Podestà a Varese, il Movimento Angelo Vidoletti terrà un punto di ascolto dalle 10 alle 18. L'iniziativa si concentrerà su viale Belforte, dove saranno raccolte richieste e commenti sulla condizione della strada, tra l'uso della pista ciclabile e il problema del degrado. L'evento prevede la presenza di rappresentanti del movimento e cittadini interessati alla zona.

Il Movimento Angelo Vidoletti organizzerà un punto di ascolto in piazza Podestà a Varese sabato 18 aprile, dalle 10 alle 18, per raccogliere istanze e suggerimenti riguardanti viale Belforte. L’iniziativa mira a dare spazio alle preoccupazioni dei residenti e degli operatori commerciali locali circa l’impatto della nuova ciclabile. Stefania Bardelli, che coordina il movimento, sottolinea come viale Belforte rappresenti un tessuto vivo di famiglie e imprese, non una semplice arteria stradale. Secondo la referente, il rischio concreto è che la perdita di attività economiche possa innescare un processo di degrado urbano, peggiorando potenzialmente i livelli di sicurezza nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, il MAV in piazza: viale Belforte tra ciclabile e degrado Viale Appennino, segnalato degrado nell'area del palazzo abbandonato: "Abbandono di rifiuti e ciclabile interrotta"Nuova istanza di Raffaele Acri (quartiere Resistenza) sulla situazione del cantiere fermo a ridosso della Rocca: "Il Comune verifichi il rispetto del... Tramonta il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi, tra le alternative le bretelle di viale RegioneIl presidente della quarta circoscrizione Di Vincenti: "Salterebbe la metà dei posti auto. Argomenti più discussi: Gazebo del MAV in piazza Podestà a Varese, focus su viale Belforte e ciclabile; Il Sacro Monte dallo stagno della Tagliata; La luna e borgo; Voglia di lago. Gazebo del MAV in piazza Podestà a Varese, focus su viale Belforte e ciclabileSabato 18 aprile in piazza Podestà il Movimento Angelo Vidoletti raccoglierà testimonianze e proposte su viale Belforte, tra criticità legate alla ciclabile e timori per il futuro delle attività comme ... varesenews.it Anche in provincia di #Varese disagi al rientro la sera del Lunedì dell'Angelo - facebook.com facebook Bancomat fatto esplodere a Varese Ligure: fermata una persona x.com