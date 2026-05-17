A Senigallia si sta svolgendo un evento di pattinaggio artistico che ha richiamato atleti provenienti dall’Europa. L’ovale della città è diventato il punto di riferimento per questa tappa del circuito europeo, con numerosi pattinatori colombiani tra i protagonisti principali. La presenza di questa competizione in Italia rappresenta l’unica tappa europea ospitata nel paese quest’anno, attirando pubblico e appassionati da diverse regioni. La manifestazione si svolge su una pista di forma ovale, che ospita le esibizioni dei partecipanti.

?? Punti chiave Chi sono i campioni colombiani che hanno dominato l'ovale? Come ha fatto Senigallia a ospitare l'unica tappa italiana europea? Quale medagliata olimpica ha seguito la sfida dalle tribune? Cosa accadrà ora al circuito internazionale dopo il successo locale??? In Breve Mille atleti di Colombia, Messico e Olanda hanno partecipato alle gare. Vittorie colombiane in 5000 punti e 500 sprint maschili e femminili. Alessio Clementoni e Lianne Van Loon hanno conquistato i primi pos . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, l’ovale diventa il centro del pattinaggio europeo

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