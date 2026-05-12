Senigallia il Parco del Rosciolo diventa un deposito di rifiuti

A Senigallia, il Parco del Rosciolo è stato segnalato come un'area trasformata in deposito di rifiuti. Sono state sollevate domande sulla gestione del centro sociale e sul motivo per cui siano state rimosse le chiavi senza che fosse stabilito un nuovo affidamento. La situazione ha portato all'attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze della decisione e sull'abbandono dei materiali nell'area pubblica.

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? Domande chiave Come è possibile che un centro sociale diventi un deposito rifiuti?. Chi ha deciso di ritirare le chiavi senza un nuovo affidamento?. Perché la gestione del parco è ferma da ben quattordici mesi?. Quali sono le conseguenze per i residenti di Borgo Ribeca?.? In Breve Convenzione scaduta marzo 2025 con ritiro chiavi da parte del Comune di Senigallia.. Gestione ferma da 14 mesi per mancanza di nuove procedure di affidamento.. Modello storico prevedeva un terzo delle spese a carico della società Ribeca 87.. Chiusura priva di spazi aggregativi per i residenti di Borgo Ribeca e Nuzolo.. Il Parco del Rosciolo a Borgo Ribeca è diventato un deposito di rifiuti e arredi abbandonati dopo che il Comune di Senigallia ha ritirato le chiavi della struttura il 31 marzo 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il Parco del Rosciolo diventa un deposito di rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scoperto un deposito di rifiuti speciali nell'area del porto In fiamme deposito di rifiuti nel SannioTempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato all’interno dell’ impianto di compostaggio “New Vision”, non più attivo, a Sassinoro... Argomenti più discussi: Mauro Bari sul parco del Rosciolo: Un bene pubblico abbandonato da 14 mesi; Senigallia Cambia Cambia Senigallia - AVS: L'abbandono dell'are verde Il Rosciolo; Marconi: Davvero Senigallia vuole diventare una città che manda via i suoi abitanti?; Il tempo delle donne: lo spazio della città, martedì incontro pubblico alle Saline. Prco del Rosciolo di Senigallia abbandonato – LE FOTOHo visitato oggi il Parco del Rosciolo di Borgo Ribeca. Le foto parlano da sole: uno spazio pubblico ridotto a magazzino, con rifiuti all’esterno e arredi abbandonati all’interno. Ho trovato di tutto: ... senigallianotizie.it