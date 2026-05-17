Senigallia allarme ratti ai giardini Lorrach | allerta per i bambini

A Senigallia, nei giardini Lorrach, è stato segnalato un aumento della presenza di ratti, con particolare attenzione ai rischi per i bambini che frequentano l’area. I parchi del quartiere Saline sono in condizioni di degrado, con strutture danneggiate e spazi trascurati. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra residenti e genitori, che temono possibili rischi sanitari e di sicurezza legati alla presenza dei roditori. La problematica è al centro di alcune richieste di intervento da parte delle autorità locali.

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? Domande chiave Come influisce la presenza dei roditori sulla sicurezza dei bambini?. Perché i parchi del quartiere Saline sono in stato di degrado?. Chi deve intervenire per garantire l'igiene nei giardini Lorrach?. Quali misure adotterà il Comune per proteggere le famiglie residenti?.? In Breve Avvistamenti frequenti durante le ore pomeridiane nel quartiere Saline.. Degrado delle strutture ricreative e riduzione dotazione giochi nei giardini Lorrach.. Necessità di intervento dell'ufficio ambiente lungo viale dei Gerani.. Rischio igienico per i minori residenti in zona viale dei Gerani.. Una segnalazione inviata all’ufficio ambiente di Senigallia mette in guardia i cittadini sulla presenza di ratti nei giardini Lorrach, situati nel quartiere Saline lungo viale dei Gerani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, allarme ratti ai giardini Lorrach: allerta per i bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biennale, sirene d’allarme ucraine ai Giardini: protesta contro Putin? Punti chiave Come influenzerà il voto dei visitatori l'esito dei premi ufficiali? Perché il sottosegretario Fazzolari ha criticato la presenza del... Giardini&Terrazzi: il mercatino di piante e fiori, artigianato e vintage ai Giardini MargheritaGiardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in...