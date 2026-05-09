Biennale sirene d’allarme ucraine ai Giardini | protesta contro Putin

Durante la Biennale, alcune sirene d’allarme sono risuonate ai Giardini, dove si è svolta una protesta contro la presenza di un padiglione russo. La manifestazione ha coinvolto manifestanti ucraini che hanno espresso dissenso nei confronti di Mosca. La questione ha attirato l’attenzione anche sulle scelte dei premi ufficiali, mentre un rappresentante del governo ha criticato pubblicamente la partecipazione russa all’esposizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui