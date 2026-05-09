Biennale sirene d’allarme ucraine ai Giardini | protesta contro Putin
Durante la Biennale, alcune sirene d’allarme sono risuonate ai Giardini, dove si è svolta una protesta contro la presenza di un padiglione russo. La manifestazione ha coinvolto manifestanti ucraini che hanno espresso dissenso nei confronti di Mosca. La questione ha attirato l’attenzione anche sulle scelte dei premi ufficiali, mentre un rappresentante del governo ha criticato pubblicamente la partecipazione russa all’esposizione.
? Punti chiave Come influenzerà il voto dei visitatori l'esito dei premi ufficiali?. Perché il sottosegretario Fazzolari ha criticato la presenza del padiglione russo?. Cosa ha spinto la giuria internazionale a dimettersi in blocco?. Come reagirà l'organizzazione alle proteste che coinvolgono i lavoratori della cultura?.? In Breve Sottosegretario Fazzolari critica la visibilità concessa al padiglione russo durante l'apertura.. Sciopero dei lavoratori della cultura contro Israele avvenuto meno di 24 ore prima.. Visitatori decideranno i premi Leone d'oro e d'argento dopo dimissioni giuria internazionale.. Code di oltre 500 metri registrate ai Giardini e all'Arsenale sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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