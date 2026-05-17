Sedici anni e una pistola con matricola abrasa nello scooter | arrestato in via Duomo
Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia a Napoli in via Duomo. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nello scooter una pistola semiautomatica con matricola abrasa. Il minorenne è stato portato in caserma e arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. La polizia prosegue le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi o attività illecite nella zona. La scoperta ha suscitato l’attenzione delle autorità locali.
Un 16enne è stato arrestato dalla polizia a Napoli dopo essere stato trovato con una pistola semiautomatica con matricola abrasa. Il controllo è scattato nella tarda serata di ieri, sabato 16 maggio, in via Duomo.Gli agenti del commissariato Decumani erano impegnati in un servizio di controllo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Palermo: deteneva in casa pistola, ottantenne arrestato dai carabinieri
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato 28enne
Siracusa, gira in via Acradina con una pistola con matricola abrasa e un etto di hashish: arrestato 50enneUn arresto a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Acradina e trovato in possesso di una pistola modificata...
Sedici anni e una pistola con matricola abrasa nello scooter: arrestato in via DuomoIl ragazzo è stato fermato dagli agenti del commissariato Decumani. Aveva anche un caricatore con quattro cartucce calibro 6,35 ... napolitoday.it
L’insegnante e il pasticciere che 15 anni fa lanciarono una caffetteria austriaca a Firenze ora aprono una bakery per approfondire leggi l'articolo qui: x.com
A sedici anni è stato l’ultimo a essere scelto per una nuova boy band chiamata Take That. Era il più giovane, il più impertinente, quello che non riusciva a stare fermo. Mentre il mondo li vedeva come idoli puliti per adolescenti, Robbie si sentiva in una gabbia - Facebook facebook
ho detto di sì per mandare mia figlia di 16 anni all'estero per un programma estivo nel Regno Unito e ora sono preoccupata reddit
Le Mans, la favola è completa: sedici anni dopo, ecco il ritorno in Ligue 1Dal fallimento alla Ligue 1: il Le Mans torna nella massima serie francese dopo 16 anni dopo una stagione straordinaria ... derbyderbyderby.it