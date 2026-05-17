Sedici anni e una pistola con matricola abrasa nello scooter | arrestato in via Duomo

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia a Napoli in via Duomo. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nello scooter una pistola semiautomatica con matricola abrasa. Il minorenne è stato portato in caserma e arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. La polizia prosegue le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi o attività illecite nella zona. La scoperta ha suscitato l’attenzione delle autorità locali.

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Un 16enne è stato arrestato dalla polizia a Napoli dopo essere stato trovato con una pistola semiautomatica con matricola abrasa. Il controllo è scattato nella tarda serata di ieri, sabato 16 maggio, in via Duomo.Gli agenti del commissariato Decumani erano impegnati in un servizio di controllo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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