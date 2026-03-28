A Siracusa, durante un controllo di routine in via Acradina, un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia. Durante la perquisizione, sono state trovate una pistola con matricola abrasa e circa cento grammi di hashish. L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di armi e sostanze stupefacenti.

Un arresto a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Acradina e trovato in possesso di una pistola modificata e di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Controlli rafforzati nel capoluogo aretuseo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati per contrastare l’illegalità diffusa nel capoluogo aretuseo. Gli Uffici operativi della Questura di Siracusa hanno predisposto una serie di verifiche mirate, che hanno visto impegnate le Volanti in diversi punti della città. Il fermo in via Acradina Nel pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo in via Acradina, gli agenti hanno intimato l’Alt a un uomo alla guida di un’autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Siracusa, gira in via Acradina con una pistola con matricola abrasa e un etto di hashish: arrestato 50enne

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