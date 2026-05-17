seconda categoria zuddas ritorna a pieve fosciana lui il nuovo trainer

Gabriele Zuddas, allenatore originario di Pieve Fosciana, torna a guidare la squadra locale in Seconda categoria. La squadra è stata retrocessa la settimana scorsa dopo aver perso il play-out contro il Calci. Zuddas assume il ruolo di allenatore dopo la recente conclusione del campionato, in cui la formazione ha concluso il suo percorso in una categoria inferiore. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del nuovo tecnico, che conosce bene il contesto locale.

Gabriele Zuddas (foto), pievarino, è il nuovo allenatore del Pieve Fosciana, retrocesso la scorsa settimana in Seconda categoria, dopo lo sfortunato play-out contro il Calci. Il ritorno alla guida della società biancorossa è fissato per il 1° luglio. Zuddas è molto conosciuto nell’ambiente calcistico garfagnino. Ha iniziato la carriera di allenatore con il River Pieve negli "Amatori", vincendo, poi, tre campionati con quel club. Ha, quindi, guidato il Pieve Fosciana per quattro stagioni, sempre con risultati positivi; quindi i Diavoli Neri Gorfigliano e il Filicaia Diavoli Rossi, in "Seconda". "Dopo avere lasciato Filicaia – commenta Zuddas –, erano diverse le società che mi avevano contattato, tra queste il Pieve Fosciana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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