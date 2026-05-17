Seconda categoria Impruneta-Florence il derby finale

Questo pomeriggio alle 16 si giocano le finali dei play-off tra le squadre di Prima e Seconda Categoria, con le partite che si svolgono nel territorio di Impruneta. Le squadre sono arrivate a questo punto dopo aver superato le fasi precedenti e si sfidano per ottenere la promozione. Le gare si disputano in un clima di attesa e competitività, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. La finale della Seconda Categoria rappresenta un momento importante per le compagini coinvolte.

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Questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 16, tornano in campo le squadre di Prima e Seconda Categoria impegnate nelle finali dei play-off. In Seconda Categoria, per il Girone D, la finale è tra gli aretini della Fulgor Castelfranco, secondi al termine della stagione regolare, e la Molinense, quarta. Si gioca al "Comunale" di Pontassieve. Nel Girone E si sfidano l’ Impruneta Tavarnuzze, seconda della regular season, e la Florence, quarta. La gara viene disputata al "Boschi" di Firenze, sul campo dell’Isolotto. Nel Girone F il Capraia, giunto secondo in campionato, affronta l’ Atletica Castello, quarta. L’incontro è in programma sul campo dello Sporting Arno, a Badia a Settimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Impruneta-Florence, il derby finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terza Categoria: folle 7-7 finale e il Monti vola in SecondaIl campionato di Terza Categoria 2025/26 si chiude con un finale folle: la Polisportiva Carrarese e lo Sporting Marina si spartiscono un punto in un... Seconda categoria. Il Marina fa visita al San Zaccaria. Derby tra le cervesiI recuperi hanno cambiato la vetta del girone N di Seconda: il Marina ora solo a +2 sullo Sporting Predappio, capace di battere 2-0 il Carpinello. Seconda categoria. Peccato Impruneta. Sfuma il sogno Coppa ToscanaSfuma il sogno della finalissima per l’Impruneta Tavarnuzze. Nella semifinale della Coppa Toscana di Seconda Categoria la squadra allenata da Lorenzo Andreucci è stata battuta in casa dal Chiesina ... msn.com Seconda categoria. Impruneta Tavarnuzze. L’avvio è scintillanteE’ iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’Impruneta Tavarnuzze del presidente Claudio Manetti. La Prima squadra, che prende parte alla Seconda categoria girone E, allenata da Lorenzo ... lanazione.it