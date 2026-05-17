Seconda categoria Impruneta-Florence il derby finale
Questo pomeriggio alle 16 si giocano le finali dei play-off tra le squadre di Prima e Seconda Categoria, con le partite che si svolgono nel territorio di Impruneta. Le squadre sono arrivate a questo punto dopo aver superato le fasi precedenti e si sfidano per ottenere la promozione. Le gare si disputano in un clima di attesa e competitività, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. La finale della Seconda Categoria rappresenta un momento importante per le compagini coinvolte.
Questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 16, tornano in campo le squadre di Prima e Seconda Categoria impegnate nelle finali dei play-off. In Seconda Categoria, per il Girone D, la finale è tra gli aretini della Fulgor Castelfranco, secondi al termine della stagione regolare, e la Molinense, quarta. Si gioca al "Comunale" di Pontassieve. Nel Girone E si sfidano l’ Impruneta Tavarnuzze, seconda della regular season, e la Florence, quarta. La gara viene disputata al "Boschi" di Firenze, sul campo dell’Isolotto. Nel Girone F il Capraia, giunto secondo in campionato, affronta l’ Atletica Castello, quarta. L’incontro è in programma sul campo dello Sporting Arno, a Badia a Settimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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