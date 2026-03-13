seconda categoria il marina fa visita al san zaccaria derby tra le cervesi

Nel campionato di Seconda categoria, il Marina affronta il San Zaccaria in un derby tra le cervesi. I recuperi hanno modificato la classifica del girone N, portando il Marina a essere a due punti di vantaggio sull’ Sporting Predappio, che ha vinto 2-0 contro il Carpinello. La partita tra le due squadre si gioca in un momento di svolta della stagione.

I recuperi hanno cambiato la vetta del girone N di Seconda: il Marina ora solo a +2 sullo Sporting Predappio, capace di battere 2-0 il Carpinello. La capolista fa visita al San Zaccaria, mentre i forlivesi ospitano il Fornace Zarattini, 3º e in grande ascesa con 6 vittorie e 2 pareggi nel ritorno. Nel girone M sfida al vertice tra la capolista Vis Faventia e la Giovanili Santerno, quarta ma al momento fuori dai playoff per il divario oltre i 7 punti (sono 9) dalla Riolese, terza. Faentini capaci di approdare anche alle semifinali della Coppa Regionale di Seconda, dopo la vittoria in rimonta per 3-2 a Cattolica con una doppietta di Andrea Rodondi (foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

