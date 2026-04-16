Terza Categoria | folle 7-7 finale e il Monti vola in Seconda

Nel campionato di Terza Categoria 202526, l'ultimo incontro tra Polisportiva Carrarese e Sporting Marina si è concluso con un punteggio di 7-7, arrivato dopo una partita molto intensa e ricca di gol. La partita si è svolta in modo rapido e senza pause, con entrambe le squadre che hanno segnato più volte nel corso dei 90 minuti. Con questo risultato, il Monti si è qualificato direttamente per la Seconda Categoria.

Il campionato di Terza Categoria 202526 si chiude con un finale folle: la Polisportiva Carrarese e lo Sporting Marina si spartiscono un punto in un match frenetico terminato sul 7-7. Con questo ultimo impegno, il Monti si assesta sul vertice della classifica con 70 punti, ottenendo ufficialmente la promozione in Seconda Categoria dopo aver dominato l’intero stagione e conquistato anche la Coppa Provinciale sotto la guida di Tommy Balloni. Folli sette a sette per l’ultimo posticipo. L’ultimo atto della stagione regolare ha regalato uno spettacolo di rara intensità tra la Polisportiva Carrarese e lo Sporting Marina. Il match, diretto da Gennuso di Carrara, è stato una battaglia di nervi e gol che non ha lasciato tregua fino al fischio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terza Categoria: folle 7-7 finale e il Monti vola in Seconda Notizie correlate Calcio dilettanti: mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria. Alberonese eliminata, Arzenta vola in finaleEpiloghi opposti per Alberonese e Arzenta nelle rispettive semifinali di Coppa regionale. Terza Categoria, Monti–Fosdinovo: tutto pronto per la finale di Coppa ProvincialeMonti e Fosdinovo in Finale: Una Coppa Provinciale che Accende la Lunigiana Avenza (Massa Carrara) – Mercoledì 18 febbraio, allo stadio “Paolo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Bentornato, Solignano: il ritorno in Promozione è ufficiale. Velasca, come il calcio di Terza Categoria diventa arte libera: il folle esperimento creativo di una squadra milaneseL’ASD Velasca è nata dieci anni fa da un'idea di Wolfgang Natlacen, artista italo-francese. Se chiedete a chi ne fa parte cos’è, nessuno vi risponderà solamente una squadra di calcio ... ilfattoquotidiano.it Playoff Terza Categoria: sfide decisive nei gironi A e B per la promozioneScattano oggi, con le tre partite del girone A, i playoff di Terza Categoria per salire di categoria. Due i tabelloni della post season, uno per girone, quindi alla fine si avranno due vincitori, uno ... ilrestodelcarlino.it