Sea Watch fermata la nave Aurora dopo il soccorso di 44 migranti | scontro con le autorità

Le autorità italiane hanno fermato la nave Aurora, appartenente all'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, dopo aver soccorso 44 migranti in mare. La nave, che aveva recuperato i migranti da una piattaforma petrolifera abbandonata nel Mediterraneo centrale, li aveva poi condotti a Lampedusa. La decisione di fermare la nave segue le operazioni di salvataggio e ha generato uno scontro tra le parti coinvolte.

L’imbarcazione bloccata a Lampedusa, la ong contesta le accuse e denuncia ritardi nei soccorsi dopo giorni di attesa su una piattaforma petrolifera Il provvedimento, disposto sulla base del cosiddetto Decreto Piantedosi, sarebbe legato al mancato coinvolgimento delle autorità libiche nelle operazioni di soccorso. Una ricostruzione che l’organizzazione respinge con forza. “Perché avremmo dovuto informare milizie che abusano, torturano e rapiscono persone in cerca di rifugio?”, è la replica diffusa dalla ong che denuncia anche il trattenimento della nave mentre “71 persone risultano disperse dopo il naufragio di Pasqua”. Secondo quanto ricostruito, Alarm Phone aveva segnalato già dall’1 aprile la presenza di persone in difficoltà sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Migranti, Sea Watch salva 44 profughi: sono sbarcati a LampedusaSea Watch ha tratto in salvo 44 migranti che avevano trovato rifugio su una piattaforma petrolifera nel mezzo del Mediterraneo dopo aver perso...

‘Sea-Watch’ in balia delle onde. Nave bloccata, migranti allo stremoIl mare scuro, agitato, con onde di tre metri che sembravano non concedere tregua.

Temi più discussi: Sea-Watch 5 fermata per 20 giorni; Sea-Watch 5 fermata 20 giorni: quarto blocco Justice Fleet in 4 mesi; Migranti, fermo nave e multa per la Ong tedesca: Rispondiamo con una nuova missione; Migranti, nuovo fermo per Sea Watch. Annullato quello alla Geo Barents, ma la nave non c’è più.

Sea-Watch 5 fermata per 20 giorni. Quarto fermo di una nave della Justice Fleet in quattro mesiIeri la nave di soccorso Sea-Watch 5 è stata fermata dalle autorità italiane per 20 giorni dopo aver rifiutato di comunicare con il Centro di ... pressenza.com

Sea-Watch 5 fermata per 20 giorniLa nave di soccorso Sea-Watch 5 è stata fermata lunedì 30 marzo dalle autorità italiane per 20 giorni dopo aver rifiutato di comunicare con il Centro di coordinamento marittimo libico, che opera sotto ... meltingpot.org

L'avvistamento partito dall'aereo Seabird 2 della Ong Sea-Watch, i migranti recuperati da due mercantili e poi l'intervento della Guardia costiera che ha portato i sopravvissuti a Lampedusa. - facebook.com facebook

Solidarietà a @SeaWatchItaly, fermata e multata per aver salvato vite. Nessuna legge può giustificare decisioni che mettono a rischio persone già vulnerabili. Il soccorso non è un reato. x.com