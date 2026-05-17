se nel fortino sinistrorso vince la cultura di destra

Negli ultimi anni, le discussioni culturali e le polemiche si concentrano principalmente su ambienti di destra. Questo fenomeno si manifesta sia negli eventi teatrali che nelle esposizioni delle Biennali e nelle produzioni cinematografiche, dove le tensioni e i confronti si sono intensificati. Le questioni legate alla cultura vengono spesso affrontate in modo più acceso tra le forze politiche di destra, lasciando meno spazio alle voci di sinistra. La scena culturale, quindi, si caratterizza per una polarizzazione che si riflette anche negli spazi artistici e nelle manifestazioni pubbliche.

Le polemiche culturali, nel bene e nel male, da tempo sono solo a destra. Dentro e attorno ai teatri, le Biennali, il cinema. La sinistra, arroccata nelle sue critiche pavloviane e nel suo antifascismo immaginario, arriva sempre dopo. A destra si litiga, si pasticcia, ma c'è vita. A sinistra più che altro rancore. Benvenuti al Salone del libro di Torino, che fino a qualche legislatura fa era il Congresso ombra del Pd, dove si contestavano i ministri e si chiedeva di cacciare gli editori sgraditi, e dove oggi invece ecco la notizia, che non piacerà a tutti prende forma l'unico modo interessante di essere controcorrente. Quest'anno, tra oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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