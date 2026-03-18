Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028 | vince ancora una città governata dalla destra ma prima era uguale

Ancona è stata ufficialmente nominata Capitale Italiana della Cultura per il 2028, ricevendo un contributo di un milione di euro. La città, governata dalla destra, si aggiudica il riconoscimento dopo che, in passato, anche altre città con amministrazioni di diverso orientamento politico avevano ottenuto lo stesso titolo. La designazione è stata annunciata in una cerimonia pubblica, alla presenza di rappresentanti istituzionali.

Ancona è stata scelta Capitale Italiana della Cultura 2028, con un contributo di un milione di euro. Continua l'assegnazione a città governate dal centro destra, ma con il centro sinistra non era diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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